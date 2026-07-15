Маша Распутина назвала подачкой назначенную ей пенсию в 8 тысяч рублей

Певица Маша Распутина отказалась от получения пенсии, назвав такие выплаты позорными. Об этом артистка заявила на юбилейной 15 церемонии вручения премии Fashion Summer Awards 2026 в беседе с корреспондентом NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии