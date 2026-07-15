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Мода и Шоу-бизнес

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Маша Распутина назвала подачкой назначенную ей пенсию в 8 тысяч рублей

Маша Распутина назвала подачкой назначенную ей пенсию в 8 тысяч рублей

Певица Маша Распутина отказалась от получения пенсии, назвав такие выплаты позорными. Об этом артистка заявила на юбилейной 15 церемонии вручения премии Fashion Summer Awards 2026 в беседе с корреспондентом NEWS.

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