На территории горбольницы №26 на Костюшко нашли два трупа: один у забора, второй в подвале. По информации Мойки78, первое тело нашли в ночь на 31 октября.
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На территории горбольницы №26 на Костюшко нашли два трупа: один у забора, второй в подвале. По информации Мойки78, первое тело нашли в ночь на 31 октября.