Иосиф Пригожин госпитализирован с подозрением на пневмонию

Продюсер Иосиф Пригожин показался в больнице. Его госпитализировали в одну из московских клиник. В окружении продюсера рассказали, что его экстренно доставили в больницу с подозрением на воспаление легких.
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