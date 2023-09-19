Поражение FPV-дроном турецкого бронеавтомобиля Kirpi ВСУ попало в кадр

Поражение FPV-дроном турецкого бронеавтомобиля Kirpi ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российским FPV-дроном поставленного турецкими властями боевикам киевского режима бронеавтомобиля Kirpi.

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