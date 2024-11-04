Готовьтесь к празднику: Татьяна Голикова объявила о 13-й пенсии от 6 до 18 тысяч рублей! Юлия ЧелкановаВ последние дни активно обсуждается введение «тринадцатой» пенсии на федеральном уровне, и эта тема вызывает большой интерес среди граждан.
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