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Ни бе, ни ме, а цинк и сплошное здоровье: три причины запечь кусок баранины прямо сегодня

Ни бе, ни ме, а цинк и сплошное здоровье: три причины запечь кусок баранины прямо сегодня

Это мясо или любят, или категорически отказываются, если узнают, что в рецепте есть оно. Но грамотно приготовленная баранина — это отличная и вкусная поддержка для вашей эндокринной системы.

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