Страна и люди

9 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    У нас в России тоже мнения разделились половина за то чтобы аккуратно проводить СВО половина раскатать к чертям эту У..."ЖДУТ ВОЗВРАЩЕНИЯ...
  • Александр
    Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, ро...Наступление ВСУ н...
  • Николай Арзамасцев
    С таким современным супервысокоточным оружием, которое расхваливают десятки блогеров и гостей политических ток-шоу - ...Наступление ВСУ н...

Казахстан должен выбрать путь в будущее

Казахстан должен выбрать путь в будущее

Очень часто в разговорах об Украине я слышу мнение о том, что мы мало вкладывали в эту страну, что мы недостаточно давали различных «вкусняшек» украинскому правительству, что немного выделяли бесплатных мест в вузах украинским юношам и девушкам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх