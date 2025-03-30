Матвиенко поздравила российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Мусульманские организации России вносят существенный вклад в укрепление социальной гармонии и взаимопонимания, а также в процесс обогащения культур, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, в которой поздравила российских мусульман с праздником Ураза-байрам и окончанием месяца Рамадан.