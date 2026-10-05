Кубарси, Диоманде, Буадди, Эндрик, Эстевао, Берналь, Мастантуоно, Льюис-Скелли, Престианни – в числе номинантов на приз Golden Boy

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Газета Tuttosport огласила список номинантов на премию Golden Boy-2026. Награда вручается лучшем футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.

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