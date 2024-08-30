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Серийному маньяку Федору Продану отказали в отправке на СВО

Серийному маньяку Федору Продану отказали в отправке на СВО

Серийному убийце Федору Продану отказали в отправке на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Заключенный продолжит отбывать срок в колонии особого режима для самых опасных преступников России — в Торбеевском централе в Мордовии.

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