Серийному маньяку Федору Продану отказали в отправке на СВО

Серийному убийце Федору Продану отказали в отправке на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Заключенный продолжит отбывать срок в колонии особого режима для самых опасных преступников России — в Торбеевском централе в Мордовии.
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