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Дмитриев оценил слова Трампа о Зеленском обложкой Time с надписью «конец игры»

Дмитриев оценил слова Трампа о Зеленском обложкой Time с надписью «конец игры»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить руководство Украины обложкой журнала Time с фото украинского лидера Владимира Зеленского и надписью «конец игры».

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