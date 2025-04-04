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В Роскачестве рассказали об эффективном способе противодействия мошенникам

Из-за своей доверчивости люди нередко становятся жертвами злоумышленников. Специалисты Роскачества рекомендуют создать цифровой образ — виртуальную копию с отдельным номером и аккаунтами в мессенджерах или социальных сетях.

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