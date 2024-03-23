Новые поправки изменят жизнь многих медработников в России

Врачам участковых и районных медучреждений повысили размеры социальных выплат, сообщает PRIMPRESS. Дополнительная госсподдержка предусмотрена для тех, кто работает в сельской местности, малых городах и районных центрах.
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