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В Архангельске стражами правопорядка задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении пожилых людей

В УМВД России по городу Архангельску поступило два схожих заявления. По словам одной из заявительниц - 81-летней жительницы Октябрьского округа – ей позвонили на стационарный телефон.

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