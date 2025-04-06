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Царьград

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ВС России поразили ключевые объекты ВПК Украины ночью

ВС России поразили ключевые объекты ВПК Украины ночью

Вооружённые Силы России в ночь на пятницу нанесли удар по главным объектам, включая центральную артиллерийскую базу ВС Украины и предприятия оборонно-промышленного комплекса, занимающиеся производством беспилотников, сообщили в Министерстве Обороны России.

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