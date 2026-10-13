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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пети о Барколя в «Ливерпуле»: «Я бы никогда не заплатил 120 млн фунтов за него, максимум 60-70. Для английских клубов становится нормой тратить столько денег на переоцененных игроков»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети считает, что « Ливерпуль » переплатил за  Брэдли Барколя .

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