У Часова Яра украинские боевики оголили фронт, сбежав с позиций — Марочко

Сегодня 1,4K прочитали Российские войска, действующие на донецком направлении, продолжают продавливать оборону противника в районе города Часов Яр, где уже фиксируются случаи бегства с позиций вражеских подразделений.
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