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Новые дороги в селах и помощь погорельцам: Александр Моор провел личный прием граждан

Новые дороги в селах и помощь погорельцам: Александр Моор провел личный прием граждан

ТЮМЕНЬ, 4 августа, ФедералПресс. Прямой диалог власти с жителями приносит конкретные результаты. Губернатор Тюменской области провел личный прием граждан, по итогам которого были приняты важные решения о строительстве дорог в глубинке и оказании срочной финансовой помощи многодетной семье.

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