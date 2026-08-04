Новые дороги в селах и помощь погорельцам: Александр Моор провел личный прием граждан

ТЮМЕНЬ, 4 августа, ФедералПресс. Прямой диалог власти с жителями приносит конкретные результаты. Губернатор Тюменской области провел личный прием граждан, по итогам которого были приняты важные решения о строительстве дорог в глубинке и оказании срочной финансовой помощи многодетной семье.