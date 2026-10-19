Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РФ Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин представил основные направления формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы по четырем государственным программам, за которые отвечает Минстрой России.