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От похищения до заказного убийства: 18-летнему архангелогородцу грозит суровый приговор

От похищения до заказного убийства: 18-летнему архангелогородцу грозит суровый приговор

В Архангельске завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении целого ряда тяжких преступлений.

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