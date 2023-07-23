Как будут выглядеть Россия и мир, если уровень океана не поднимется, а наоборот упадет на 100 метров
Существует множество карт, демонстрирующих поднятие уровня воды и моделирование изменений береговой линии по всему миру.
Комментарии
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Отлично, территория РФ увеличится сразу на 40%. А Европа вообще останется без воды и вымрет.
А ледник остановится втрайоне Крыма!
Александр К.
Ну на 10 МЕТРОВ никакая не катастрофа, а вот на 10 КМ - это п...ц, Земля превратиться в Марс ;))
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