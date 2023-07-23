TRENDYMEN

39 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    то  бег  незаменим,,то  отжимания)))Отжимания каждый ...
  • Alexander Kneper
    Александр К. Ну на 10 МЕТРОВ никакая не катастрофа, а вот на 10 КМ - это п...ц, Земля превратиться в Марс ;))Как будут выгляде...
  • Геннадий
    Мощи...Джозефин Клу: фот...

Как будут выглядеть Россия и мир, если уровень океана не поднимется, а наоборот упадет на 100 метров

Как будут выглядеть Россия и мир, если уровень океана не поднимется, а наоборот упадет на 100 метров

Существует множество карт, демонстрирующих поднятие уровня воды и моделирование изменений береговой линии по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лаврентий Палыч Берия
Отлично, территория РФ увеличится сразу на 40%. А Европа вообще останется без воды и вымрет.
Ответить
12 час.
D
Dvergr
А ледник остановится втрайоне Крыма!
Ответить
9 час.
AK
Alexander Kneper
Александр К. Ну на 10 МЕТРОВ никакая не катастрофа, а вот на 10 КМ - это п...ц, Земля превратиться в Марс ;))
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх