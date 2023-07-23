Как будут выглядеть Россия и мир, если уровень океана не поднимется, а наоборот упадет на 100 метров

Отлично, территория РФ увеличится сразу на 40%. А Европа вообще останется без воды и вымрет.

AK

Alexander Kneper

Александр К. Ну на 10 МЕТРОВ никакая не катастрофа, а вот на 10 КМ - это п...ц, Земля превратиться в Марс ;))