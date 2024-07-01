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Север Столицы

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Дарья Борисова пожелала выпускникам, чтобы сбывались их мечты

Дарья Борисова пожелала выпускникам, чтобы сбывались их мечты

На выпускном Дарья Борисова сердечно поздравила ребят Директор военно-патриотического центра «Авангард» Дарья Борисова побывала на выпускном в школе №1252 имени Сервантеса, в которой начинался ее проект «Авангард в школе», где она подружилась и с учителями, и с учениками.

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