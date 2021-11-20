Номинант премии "Звезда Дальнего Востока": "Колмар" ставит производственные рекорды

Рекорд показателей по добыче вскрышных пород поставлен на участке открытых горных работ горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" в Якутии, который является предприятием угледобывающей компании "Колмар", номинанта общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока".
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