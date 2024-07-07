История и археология: Зачем забинтовывали фараонов и выбрасывали их мозг: как хоронили царей в Древнем Египте

Древние египтяне заботились о душе и теле усопшего. Они верили, что ему нужна помощь, и обустраивали гробницы со всеми удобствами, не забывая и о самом главном – о сохранении важных (по их мнению) частей тела – сердца и гениталий.
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