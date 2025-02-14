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"Стыдливо спрятали". Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протокола

"Стыдливо спрятали". Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протокола

Организаторы лыжной гонки в Италии изменили протокол, убрав из него флаг России. В ответ Александр Большунов "сделал всех" и занял первое место.

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