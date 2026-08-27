Huawei и Dongfeng представили большой кроссовер Epicland X9[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В апреле этого года концерны Huawei и Dongfeng объявили о создании первого совместного бренда Yijing, он же Epicland на англоязычный манер.
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