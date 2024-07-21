Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скотт Риттер: "Россия умело манипулирует наивной и невежественной агрессией запада"

Скотт Риттер: "Россия умело манипулирует наивной и невежественной агрессией запада"

Хотя, безусловно, я прекрасно понимаю, что на Западе у нас друзей всё равно нет, в очередной раз хочется назвать Скотта Риттера "нашим человеком".

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