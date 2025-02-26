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Царьград

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"Очень ценная земля": США заинтересовались русскими редкозёмами. Трамп поддержал идею Путина

"Очень ценная земля": США заинтересовались русскими редкозёмами. Трамп поддержал идею Путина

Соединённые Штаты заинтересованы в русских редкоземельных металлах. Президент Дональд Трамп поддержал идею своего русского коллеге о совместной работе в этом направлении.

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