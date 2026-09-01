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Регионы России

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Цены на новые видеокарты Nvidia серии RTX 50 продолжают расти

Цены на новые видеокарты Nvidia серии RTX 50 продолжают расти

Цены на видеокарты серии RTX 50 от Nvidia в Европе демонстрируют устойчивый рост, а дефицит отдельных моделей усугубляет ситуацию.

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