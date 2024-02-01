Еще 19 участков земли под коммерческую деятельность выставили на торгах в Подмосковье

В Московской области выставили на торги еще 19 участков земли под коммерческую деятельность. Открыть магазины, рестораны, магазины запчастей для автомобилей и многое другое предприниматели смогут в различных городских округах.
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