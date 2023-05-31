Журнал «Профиль»

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Российский производитель серверов Yadro выпустил свой первый планшет

Российский производитель серверов Yadro выпустил свой первый планшет

Группа российских технологических компаний Yadro, выпускающая серверы и системы хранения данных, представила свой первый планшет Kvadra_T.

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