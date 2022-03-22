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В Роспотребнадзоре сообщили, как защитить запасы круп от пищевой моли

В Роспотребнадзоре сообщили, как защитить запасы круп от пищевой моли

"Пищевая моль" или южная амбарная огневка - опасный и распространенный вредитель запасов зерна и семян, который может развиваться не только в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах, кондитерских фабриках, но и в жилых помещениях.

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