В Роспотребнадзоре сообщили, как защитить запасы круп от пищевой моли

"Пищевая моль" или южная амбарная огневка - опасный и распространенный вредитель запасов зерна и семян, который может развиваться не только в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах, кондитерских фабриках, но и в жилых помещениях.
"Пищевая моль" или южная амбарная огневка - опасный и распространенный вредитель запасов зерна и семян, который может развиваться не только в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах, кондитерских фабриках, но и в жилых помещениях.
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