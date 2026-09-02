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Foreign Policy: Запад не смог превратить Россию в «международного изгоя»

Foreign Policy: Запад не смог превратить Россию в «международного изгоя»

Усилия западных стран по изоляции Москвы не увенчались успехом и не привели к превращению России в «международного изгоя».

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