"Я весь во внимании": интимная проблема девушки привлекла многих мужчин в Сети

Жительница Приморья поделилась своей интимной проблемой, которая привлекла многих мужчин. В Telegram — канале papa_uss (12+) она рассказала о своих конфликтах с мужем, что вызвало некоторые споры среди пользователей.
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