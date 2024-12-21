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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Матыцин: «У конькобежцев соревнования проводятся в странах, где могут возникнуть сложности с визами. Эффект Трампа, может, сработает в новом году»

«ISU – они здравомыслящие и понимают, что без россиян конкуренция и привлекательность упала. Интерес бизнеса снизился.

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