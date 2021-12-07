Происшествия

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В Ярославской области по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ задержан 16-летний подросток

Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Ярославской области, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого в  совершении преступлений, предусмотренных ч.

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