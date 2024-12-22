Царьград Roman Naumov/Globallookpress Бывший редактор телеканала "Дождь"* Михаил Зыгарь* рассказал немецкому таблоиду Der Spiegel, что в Кремле якобы заключили сделку с Кадыровым.
Сделка с Кадыровым. О чём молчат в Кремле? "Двойной агент" сработал по методичке
Комментарии
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Алекс Сэм
Аффтор работает по госдеповской методичке-разделяй,стравливай и пускай аборигены убивают друг друга.
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5 час.
Владимир Елкин
Автор - провокатор! Но, если Кадырову удастся решить сирийские вопросы в пользу России, то честь Рамзану и хвала!
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5 час.
Анд
Честно хз может так а может и не так, тем более нужно учесть кто инфу предоставляет, вполне может оказаться как полностью ложью и правокацией, так и частично, по мне так сейчас всеми этими международным отношениями занимаются профессионалы, и очень надеюсь что они будут ими заниматься в пользу России
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4 час.
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