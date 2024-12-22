Сделка с Кадыровым. О чём молчат в Кремле? "Двойной агент" сработал по методичке

Анд

Честно хз может так а может и не так, тем более нужно учесть кто инфу предоставляет, вполне может оказаться как полностью ложью и правокацией, так и частично, по мне так сейчас всеми этими международным отношениями занимаются профессионалы, и очень надеюсь что они будут ими заниматься в пользу России