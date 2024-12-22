Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fvolodya55 Федоров
    Я полностью на стороне женщины. Знаешь, что тебе надо читать намаз-читай, но перед этим договорись о подмене на время...«Я намаз не прерв...
  • Геннадий Исаков
    Чего ждали от коммунизма? Каждому по потребностям? Не получилось каждому по потребностям, наступило разочарование в к...Сталинскую систем...
  • Дмитрий
    На кол!Первое лицо выпис...

Сделка с Кадыровым. О чём молчат в Кремле? "Двойной агент" сработал по методичке

Сделка с Кадыровым. О чём молчат в Кремле? "Двойной агент" сработал по методичке

Царьград Roman Naumov/Globallookpress Бывший редактор телеканала "Дождь"* Михаил Зыгарь* рассказал немецкому таблоиду Der Spiegel, что в Кремле якобы заключили сделку с Кадыровым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Аффтор работает по госдеповской методичке-разделяй,стравливай и пускай аборигены убивают друг друга.
Ответить
5 час.
Владимир Елкин
Автор - провокатор! Но, если Кадырову удастся решить сирийские вопросы в пользу России, то честь Рамзану и хвала!
Ответить
5 час.
Анд
Честно хз может так а может и не так, тем более нужно учесть кто инфу предоставляет, вполне может оказаться как полностью ложью и правокацией, так и частично, по мне так сейчас всеми этими международным отношениями занимаются профессионалы, и очень надеюсь что они будут ими заниматься в пользу России
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх