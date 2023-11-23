Президенту России предложили новые меры уравнивания льгот для участников СВО

Новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые, в том числе, направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, рабочая группа по СВО направила в очередном докладе президенту России Владимиру Путину, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.