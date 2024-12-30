Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который «казался смешным, но оказался умным и концептуальным политиком», потому что защищает Армению от «презирающих ее диаспор».
У Пашиняна появился защитник-левак в Москве
Комментарии
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W
Walery
Армяне никогда не были патриотами Союза... всегда кормились с России. С ними только визовый режим. При этом не путать с армянами-потомственными россиянами!
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15 час.
Silver Kont
Мутная личность....
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11 час.
E
Ed
Персона с ярко выраженными признаками гнили, мерзоват маленько, ощущение гадливости от него. За армян стыдно ...
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1 час.
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