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  • Eduard
    Запал врет всем и врвсем.Что на Украине творится они называют"Конфликт между Украиной и Россией" умалчивая начало все...На Западе подвели...
  • Eduard
    Я знаю! Я 10 лет про это пишу,нам врут причем на Государственномуровне,а прчему? Да потрму что в тюрьму не сажают язы...На Западе подвели...
  • Ed
    Персона с ярко выраженными признаками гнили, мерзоват маленько, ощущение гадливости от него. За армян стыдно ...У Пашиняна появил...

У Пашиняна появился защитник-левак в Москве

У Пашиняна появился защитник-левак в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который «казался смешным, но оказался умным и концептуальным политиком», потому что защищает Армению от «презирающих ее диаспор».

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Комментарии
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W
Walery
Армяне никогда не были патриотами Союза... всегда кормились с России.  С ними только визовый режим. При этом не путать с армянами-потомственными россиянами!
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15 час.
Silver Kont
Мутная личность....
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11 час.
E
Ed
Персона с ярко выраженными признаками гнили, мерзоват маленько, ощущение гадливости от него. За армян стыдно ...
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1 час.

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