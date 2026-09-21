В России впервые с 2013 года на учет в ГИБДД встал новый суперкар Bugatti

В августе на российский учет встал Bugatti W16 Mistral из финальной серии. Это первый новый автомобиль марки, зарегистрированный в стране за 13 лет: предыдущий такой случай датируется 2013 годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым