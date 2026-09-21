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Газета.ру

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В России впервые с 2013 года на учет в ГИБДД встал новый суперкар Bugatti

В России впервые с 2013 года на учет в ГИБДД встал новый суперкар Bugatti

В августе на российский учет встал Bugatti W16 Mistral из финальной серии. Это первый новый автомобиль марки, зарегистрированный в стране за 13 лет: предыдущий такой случай датируется 2013 годом.

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