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Жители Коломны смогут бесплатно пройти онкоскрининг 26 сентября

Жители Коломны смогут бесплатно пройти онкоскрининг 26 сентября

Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы 26 сентября приглашает жителей города на расширенный онкоскрининг.

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