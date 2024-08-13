Виталий Милонов призвал россиянок с тату одеваться скромнее

Аналогичная рекомендация у депутата есть и для тех, кто накачал губы Депутат Государственной думы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что россиянкам, решившим набить тату и увеличить губы, следует скромнее одеваться.