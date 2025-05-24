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Названы породы собак, которые наиболее уязвимы к перегреву на солнце

Названы породы собак, которые наиболее уязвимы к перегреву на солнце

Наиболее уязвимы к перегреву брахицефальные породы собак, такие как мопсы, бульдоги и пекинесы, из-за особенностей строения дыхательных путей, рассказала в беседе с RT доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

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