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Дмитрий Алиев: «Горжусь тем, что я русский, что живу в России. Когда говорят «Дима – русская душа», мне это нравится»

– У многих зрителей, мне кажется, уже такой считываемый образ: «Дима – русская душа». Тебе нравится, когда тебя так называют?  – Ну конечно.

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