РИА: солдаты ВСУ "гниют заживо" в пунктах приема раненых Харьковской области

Представитель пророссийского подполья рассказал РИА Новости, что раненых солдат украинской армии оставляют "гнить заживо" в прифронтовых медицинских пунктах сбора в населенных пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковской области.
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