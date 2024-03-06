В Тюменской области полицейские пресекли реализацию немаркированной табачной продукции

В ходе оперативной работы сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии во время получения очередной партии товара задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции, предназначенной для последующей реализации.
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