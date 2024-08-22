Подготовка к школе идет полным ходом. Какие суммы тратят родители

До начала нового учебного года осталось считанные дни, поэтому родители уже приступили к покупкам. На ярмарках, организованных в Кишиневе, можно найти школьные ранцы и принадлежности на любой вкус и на любой карман.
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