Посадить или убить на улице? Как режим Зеленского расправляется с несогласными

На днях стало известно, что народные депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" зарегистрировали в секретариате Верховной рады законопроект, который предусматривает наказание от 5 до 7 лет с конфискацией имущества за любую критику действующих властей ,Повторяю: любую.
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