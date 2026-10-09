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В понедельник гордума Екатеринбурга прекратит полномочия Алексея Орлова и двух депутатов

В понедельник гордума Екатеринбурга прекратит полномочия Алексея Орлова и двух депутатов

В понедельник, 12 октября, в 10:00 дума Екатеринбурга соберется на заседание, на котором досрочно прекратит полномочия главы Алексея Орлова.

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