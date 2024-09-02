В Госдуме не исключают, что ООН может признать Украину государством-террористом. Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что Совет Безопасности ООН после просьбы африканских стран может сделать вывод о признании Украины государством-террористом.
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